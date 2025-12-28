ХК ЦСКА проведёт два матча в форме с элементами дизайна 1970-х годов

Сегодня, 28 декабря, и 30 декабря ХК ЦСКА сыграет в альтернативном комплекте игровой формы, отсылающей к богатой на победы истории армейского клуба.

«При её создании мы вдохновлялись дизайном образца первой половины 1970-х годов – периода, когда клуб выиграл несколько титулов чемпиона СССР и был базовым клубом сборной страны. Тогда игровые свитера красного цвета использовались в ЦСКА в качестве альтернативного комплекта, с 1975 года закрепившись как гостевой комплект. Логотип на груди исполнен в стиле сезона-1975/1976. Именно в том сезоне ЦСКА принял участие в знаменитой клубной Суперсерии с командами НХЛ, 50-летие которой мы отмечаем», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Фото: ХК ЦСКА