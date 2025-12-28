Ги Буше — о победе «Авангарда» над «Ладой»: ноги не бежали, эмоции были сегодня на дне

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу в матче с «Ладой» (4:3 Б).

«Сегодня сложный матч, ноги абсолютно не бежали. Думаю, прошлый матч забрал много энергии и эмоций, они были на дне сегодня. Но отдам должное парням, они сумели побороть эту ситуацию. Знаю, что наш коллектив отлично реагирует на серьёзные вызовы, но с командой, которая находится ниже в таблице, мы расслабляемся и недооцениваем противника. Это наша слабость, и в этом сезоне уже не раз такое происходило. Так что работа над нашей ментальной зрелостью продолжается», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.