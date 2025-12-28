Ги Буше — о победе «Авангарда» над «Ладой»: ноги не бежали, эмоции были сегодня на дне
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу в матче с «Ладой» (4:3 Б).
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
Б
Лада
Тольятти
0:1 Савчик (Обидин) – 30:51 (5x5) 1:1 Чистяков (Окулов, Потуральски) – 36:49 (5x4) 1:2 Тянулин (Алтыбармакян, Савчук) – 41:15 (5x4) 2:2 Волков (Лажуа) – 43:22 (5x5) 2:3 Алтыбармакян (Морозов, Савчук) – 49:53 (5x4) 3:3 Потуральски (Окулов, Чистяков) – 56:03 (5x4) 4:3 Потуральски – 65:00
«Сегодня сложный матч, ноги абсолютно не бежали. Думаю, прошлый матч забрал много энергии и эмоций, они были на дне сегодня. Но отдам должное парням, они сумели побороть эту ситуацию. Знаю, что наш коллектив отлично реагирует на серьёзные вызовы, но с командой, которая находится ниже в таблице, мы расслабляемся и недооцениваем противника. Это наша слабость, и в этом сезоне уже не раз такое происходило. Так что работа над нашей ментальной зрелостью продолжается», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
