Ги Буше: Фьоре и Якупов какое-то время играли с переломами пальцев. Я это знал

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался об ограничении игрового времени у Майкла Маклауда в матче с «Ладой» (4:3 Б), а также о травмах Наиля Якупова и Джованни Фьоре.

«Маклауд вышел лишь в концовке овертайма на большинство? Он и в третьем периоде не выходил в равных составах, причина останется между мной и самим Майклом. Мы, конечно, знали, что и Фьоре, и Якупов какое-то время играли с переломами пальцев. Просто у Наиля всё отлично заживало, у Джованни ситуация чуть иная. У нас не было возможности его не использовать, когда были травмированы другие нападающие, сейчас мы можем дать ему отдохнуть», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.