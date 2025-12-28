Ги Буше: Фьоре и Якупов какое-то время играли с переломами пальцев. Я это знал
Поделиться
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался об ограничении игрового времени у Майкла Маклауда в матче с «Ладой» (4:3 Б), а также о травмах Наиля Якупова и Джованни Фьоре.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
Б
Лада
Тольятти
0:1 Савчик (Обидин) – 30:51 (5x5) 1:1 Чистяков (Окулов, Потуральски) – 36:49 (5x4) 1:2 Тянулин (Алтыбармакян, Савчук) – 41:15 (5x4) 2:2 Волков (Лажуа) – 43:22 (5x5) 2:3 Алтыбармакян (Морозов, Савчук) – 49:53 (5x4) 3:3 Потуральски (Окулов, Чистяков) – 56:03 (5x4) 4:3 Потуральски – 65:00
«Маклауд вышел лишь в концовке овертайма на большинство? Он и в третьем периоде не выходил в равных составах, причина останется между мной и самим Майклом. Мы, конечно, знали, что и Фьоре, и Якупов какое-то время играли с переломами пальцев. Просто у Наиля всё отлично заживало, у Джованни ситуация чуть иная. У нас не было возможности его не использовать, когда были травмированы другие нападающие, сейчас мы можем дать ему отдохнуть», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 декабря 2025
-
19:04
-
19:01
-
18:59
-
18:54
-
18:41
-
18:36
-
18:30
-
18:12
-
18:07
-
17:55
-
17:45
-
17:22
-
16:54
-
16:42
-
16:13
-
15:51
-
15:48
-
15:24
-
15:02
-
14:44
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:34
-
13:12
-
12:53
-
12:23
-
12:06
-
12:00
-
11:42
-
11:14
-
11:00
-
10:58
-
10:36