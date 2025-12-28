Скидки
«Увидел майку — и погнали». Якупов — о дебюте в роли капитана «Авангарда»

«Увидел майку — и погнали». Якупов — о дебюте в роли капитана «Авангарда»
Комментарии

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов рассказал, почему был выбран капитаном команды на матч с «Ладой» (4:3 Б). В матче отсутствовал капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов, которому был предоставлен отдых из-за небольшого повреждения.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
Б
Лада
Тольятти
0:1 Савчик (Обидин) – 30:51 (5x5)     1:1 Чистяков (Окулов, Потуральски) – 36:49 (5x4)     1:2 Тянулин (Алтыбармакян, Савчук) – 41:15 (5x4)     2:2 Волков (Лажуа) – 43:22 (5x5)     2:3 Алтыбармакян (Морозов, Савчук) – 49:53 (5x4)     3:3 Потуральски (Окулов, Чистяков) – 56:03 (5x4)     4:3 Потуральски – 65:00    

«Проснулся, пришёл, сказали, что сегодня я капитан. Вот так узнал. Я майку увидел просто в раздевалке с нашивкой, и погнали. Да не, классно, для меня это большая честь. Это в первый раз в моей карьере, очень приятно, ценно, памятно. Слава богу, нам не нужно менять капитана навсегда, Дамир Шарипзянов скоро выйдет, он отлично справляется», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

