«Увидел майку — и погнали». Якупов — о дебюте в роли капитана «Авангарда»

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов рассказал, почему был выбран капитаном команды на матч с «Ладой» (4:3 Б). В матче отсутствовал капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов, которому был предоставлен отдых из-за небольшого повреждения.

«Проснулся, пришёл, сказали, что сегодня я капитан. Вот так узнал. Я майку увидел просто в раздевалке с нашивкой, и погнали. Да не, классно, для меня это большая честь. Это в первый раз в моей карьере, очень приятно, ценно, памятно. Слава богу, нам не нужно менять капитана навсегда, Дамир Шарипзянов скоро выйдет, он отлично справляется», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.