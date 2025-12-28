Якупов — о функциях капитана: болтать с судьями, подъезжать. Я вот забыл перед буллитами

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов высказался о функциях капитана команды, которые он исполнял в матче с «Ладой» (4:3 Б). В матче отсутствовал капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов, которому был предоставлен отдых из-за небольшого повреждения.

«Много ли функционала нового? Да болтать только с судьями чуть-чуть, подъезжать. Я вот перед буллитами забыл подъехать. А так ничего особенного. Речь в раздевалке? Да у нас любой задвинуть может речь, хоть игрок, хоть тренер, хоть массажист», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В текущем сезоне на счету Якупова 10 (5+5) очков в 17 матчах.