«Последнее, что должны «привозить». Очень глупо». Якупов — об удалениях «Авангарда»

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов высказался о частых удалениях за нарушение численного состава.
«Не знаю, что там у «Лады» было в прошлой игре, но, как по мне, с ней всегда тяжело играть. Что в этом году, что в прошлом. Плюс на нас всё равно настраиваются в любом случае. Нам нужно научиться готовиться ко всем командам одинаково. Вернее, мы готовимся одинаково, но с кем-то выходим и держим планку, а с кем-то слишком много времени тратим, чтобы войти в игру.
Частые удаления за нарушения численного состава? Да это вообще… Невнимательность, очень глупые удаления. Самое последнее, что мы должны «привозить». Было много, да, в последних матчах, нужно убирать, тогда будет сильно легче. Много вшестером выбегаем, нет этому оправданий», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 28 декабря 2025
