Якупов — о матче с «Ладой»: все игры идеальными не будут. Но мы лопатим свой план

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов оценил тяжёлую победу в матче с «Ладой» по буллитам со счётом 4:3.

«Не хотелось бы говорить, что такие игры нужны, но они есть. Радует, что мы следуем плану, который есть, не начинаем что-то выдумывать, не сбиваемся на индивидуальные действия, лопатим свой план, и это приводит к результату. Радует, что даже из такого положения можем выйти победителем. Все игры всё равно идеальными не будут, нужно в сложные дни вытаскивать из себя, слушать тренера, помогать ребятам. Сегодня вот концовка получилась», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.