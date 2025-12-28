Скидки
ЦСКА — Спартак, результат матча 28 декабря 2025 года, счет 2:1, КХЛ 2025/2026

ХК ЦСКА впервые в сезоне обыграл «Спартак» в столичном дерби КХЛ
Комментарии

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Спартаком». Победу в столичном дерби одержали армейцы со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Спартак
Москва
1:0 Долженков (Мингачёв) – 04:06 (5x5)     1:1 Миронов (Пивчулин, Мальцев) – 14:09 (5x5)     2:1 Коваленко – 18:03 (5x5)    

На пятой минуте матча счёт открыл нападающий ЦСКА Кирилл Долженков с передачи Тахира Мингачёва. «Спартак» отыгрался в середине первого периода — гол забил Андрей Миронов с передачи Данила Пивчулина. Спустя несколько минут под занавес первого периода Денис Зернов вновь вывел армейцев вперёд в счёте.

Таким образом, ЦСКА одержал вторую победу подряд и впервые в текущем сезоне обыграл «Спартак». Ранее в двух встречах победу праздновали красно-белые.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости

