ХК ЦСКА впервые в сезоне обыграл «Спартак» в столичном дерби КХЛ

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Спартаком». Победу в столичном дерби одержали армейцы со счётом 2:1.
На пятой минуте матча счёт открыл нападающий ЦСКА Кирилл Долженков с передачи Тахира Мингачёва. «Спартак» отыгрался в середине первого периода — гол забил Андрей Миронов с передачи Данила Пивчулина. Спустя несколько минут под занавес первого периода Денис Зернов вновь вывел армейцев вперёд в счёте.
Таким образом, ЦСКА одержал вторую победу подряд и впервые в текущем сезоне обыграл «Спартак». Ранее в двух встречах победу праздновали красно-белые.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 28 декабря 2025
-
20:12
-
19:45
-
19:23
-
19:17
-
19:04
-
19:01
-
18:59
-
18:54
-
18:41
-
18:36
-
18:30
-
18:12
-
18:07
-
17:55
-
17:45
-
17:22
-
16:54
-
16:42
-
16:13
-
15:51
-
15:48
-
15:24
-
15:02
-
14:44
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:34
-
13:12
-
12:53
-
12:23
-
12:06
-
12:00
-
11:42