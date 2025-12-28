Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сочи — СКА, результат матча 28 декабря 2025 года, счет 8:4, КХЛ 2025/2026

СКА пропустил восемь шайб и проиграл «Сочи» в результативном матче
Комментарии

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и СКА. Победу в результативной встрече одержали сочинцы со счётом 8:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
8 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Лайпсик (Бландизи, Гримальди) – 03:33 (5x5)     1:1 Попов (Хафизов) – 07:50 (5x5)     2:1 Гуськов (Бикмуллин) – 08:06 (5x5)     2:2 Плотников (Голдобин) – 09:46 (5x5)     2:3 Поляков (Лутфуллин, Гурзанов) – 17:58 (5x5)     3:3 Попов (Хёфенмайер, Николаев) – 25:57 (5x5)     4:3 Бикмуллин (Хафизов, Гуськов) – 26:34 (5x4)     4:4 Поляков – 29:15 (5x5)     5:4 Максимов (Дедунов, Волков) – 30:46 (5x5)     6:4 Венгрыжановский (Хёфенмайер, Попов) – 42:14 (5x5)     7:4 Эллис (Николаев, Хомченко) – 56:57 (en)     8:4 Поляков (Гуськов, Мачулин) – 59:22 (5x5)    

Дублем в составе «Сочи» отметился Сергей Попов. Ещё по шайбе за сочинскую команду забросили Матвей Гуськов, Рафаэль Бикмуллин, Роман Максимов, Денис Венгрыжановский, Николай Поляков и Макс Эллис, забивший гол в пустые ворота. Дублем за СКА отметился нападающий Матвей Поляков. Ещё по голу забили Брендан Лайпсик и Сергей Плотников. После четырёх пропущенных шайб был заменён стартовый голкипер СКА Артемий Плешков. Его сменщик Егор Заврагин пропустил ещё три шайбы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android