Динамо Мн — Динамо М, результат матча 28 декабря 2025 года, счет 5:3, КХЛ 2025/2026

Минское «Динамо» обыграло московское «Динамо» в 1000-м матче Квартальнова в КХЛ
Комментарии

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и московским «Динамо». Встреча завершилась победой белорусской команды со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2025, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Шипачёв (Липский, Мороз) – 09:31 (5x5)     2:0 Пышкайло (Усов, Брук) – 19:44 (5x5)     3:0 Энас (Пинчук, Лимож) – 33:37 (5x5)     3:1 Сикьюра (Гусев, Пыленков) – 34:45 (5x4)     4:1 Энас (Смит, Мелош) – 44:01 (5x4)     4:2 Ожиганов (Дер-Аргучинцев, Слепышев) – 47:58 (5x4)     5:2 Кузнецов (Сотишвили, Смит) – 52:39 (5x5)     5:3 Сикьюра (Дер-Аргучинцев, Уил) – 59:53 (5x4)    

Дублем в составе минского «Динамо» отметился легионер Сэм Энас. Ещё по голу за белорусскую команду забили Вадим Шипачёв, Никита Пышкайло и Сергей Кузнецов. За московский клуб голы забили Дилан Сикьюра (дубль) и Игорь Ожиганов.

Отметим, что этот матч стал 1000-м для главного тренера минского «Динамо» Дмитрия Квартальнова в КХЛ. Специалист стал первым тренером в истории КХЛ, достигшим отметки в 1000 матчей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

