«Такую роскошь мы редко позволяем себе». Исаков — о разгроме «Торпедо» от «Нефтехимика»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков оценил разгромное поражение в гостевом матче с «Нефтехимиком» (0:5).

«Непростой матч для нас. Конечно, результат расстраивает. Надо постараться извлечь из него хорошие моменты и готовиться к следующей игре. Счёт на табло, больше говорить тут нечего. Хотели оттолкнуться от своей игры, но больше всего в первом периоде не понравилось количество ошибок – в нашу сторону было три выхода «один в ноль», ещё несколько ситуаций «два в один». Такую роскошь мы редко позволяем себе, но сегодня сами совершали эти ошибки. Мне очень не понравился первый период», — цитирует Исакова пресс-служба КХЛ.