«Такую роскошь мы редко позволяем себе». Исаков — о разгроме «Торпедо» от «Нефтехимика»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков оценил разгромное поражение в гостевом матче с «Нефтехимиком» (0:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
5 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Сериков (Жафяров, Юртайкин) – 22:40 (5x4)     2:0 Селезнёв (Крощинский, Пастухов) – 33:25 (4x5)     3:0 Белозёров (Жафяров, Митякин) – 47:03 (5x5)     4:0 Селезнёв (Сериков, Пастухов) – 55:53 (en)     5:0 Белозёров (Митякин, Жафяров) – 56:36 (5x5)    

«Непростой матч для нас. Конечно, результат расстраивает. Надо постараться извлечь из него хорошие моменты и готовиться к следующей игре. Счёт на табло, больше говорить тут нечего. Хотели оттолкнуться от своей игры, но больше всего в первом периоде не понравилось количество ошибок – в нашу сторону было три выхода «один в ноль», ещё несколько ситуаций «два в один». Такую роскошь мы редко позволяем себе, но сегодня сами совершали эти ошибки. Мне очень не понравился первый период», — цитирует Исакова пресс-служба КХЛ.

