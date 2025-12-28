Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гришин — о победе над «Торпедо»: один из лучших матчей «Нефтехимика» в сезоне

Гришин — о победе над «Торпедо»: один из лучших матчей «Нефтехимика» в сезоне
Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу в матче с нижегородским «Торпедо» (5:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
5 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Сериков (Жафяров, Юртайкин) – 22:40 (5x4)     2:0 Селезнёв (Крощинский, Пастухов) – 33:25 (4x5)     3:0 Белозёров (Жафяров, Митякин) – 47:03 (5x5)     4:0 Селезнёв (Сериков, Пастухов) – 55:53 (en)     5:0 Белозёров (Митякин, Жафяров) – 56:36 (5x5)    

«Игра удалась – и настроение было предновогоднее, и зрителей много собралось, причём и болельщиков гостей тоже. Хорошая атмосфера. Ребята вышли с хорошим настроем победить после удачной серии на выезде. Первый период прилично отыграли, во втором чуть упустили инициативу – противник создал побольше моментов, больше играл в нашей зоне. Но получилось, что второй период мы выиграли. В третьем периоде сыграли по заданию, затем перехватили инициативу, забили и довели матч до победы. Ребята – молодцы, один из наших лучших матчей в сезоне. Активный первый период? Две команды такие – если играешь в атаку, ошибки неизбежны. Зрителям это интересно, поэтому вся игра была такая – туда-сюда», — цитирует Гришина пресс-служба КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Нефтехимик» на домашнем льду всухую разгромил «Торпедо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android