Гришин — о победе над «Торпедо»: один из лучших матчей «Нефтехимика» в сезоне

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу в матче с нижегородским «Торпедо» (5:0).
«Игра удалась – и настроение было предновогоднее, и зрителей много собралось, причём и болельщиков гостей тоже. Хорошая атмосфера. Ребята вышли с хорошим настроем победить после удачной серии на выезде. Первый период прилично отыграли, во втором чуть упустили инициативу – противник создал побольше моментов, больше играл в нашей зоне. Но получилось, что второй период мы выиграли. В третьем периоде сыграли по заданию, затем перехватили инициативу, забили и довели матч до победы. Ребята – молодцы, один из наших лучших матчей в сезоне. Активный первый период? Две команды такие – если играешь в атаку, ошибки неизбежны. Зрителям это интересно, поэтому вся игра была такая – туда-сюда», — цитирует Гришина пресс-служба КХЛ.
- 28 декабря 2025
