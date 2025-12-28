Жамнов рассказал, чего не хватило «Спартаку» для победы в дерби с ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение в столичном дерби с ЦСКА (1:2).

«Тяжёлая игра. Мы ждали, что будет вязкая игра, ЦСКА довольно дисциплинированно играет от обороны, это нужно было пробивать. Не хватило гола в большинстве. Столько времени играть в большинстве и не создать моментов — этого и не хватило. В большинстве контролируем шайбу, но не угрожаем? Пока не понимаю, почему так. Нельзя разбазаривать большинство, это ответственность всех игроков, кто выходит на лёд. Пока у нас не появятся острота, злость, акцент на бросок, у нас и голов в большинстве не будет», — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.