Жамнов рассказал, чего не хватило «Спартаку» для победы в дерби с ЦСКА

Жамнов рассказал, чего не хватило «Спартаку» для победы в дерби с ЦСКА
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение в столичном дерби с ЦСКА (1:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Спартак
Москва
1:0 Долженков (Мингачёв) – 04:06 (5x5)     1:1 Миронов (Пивчулин, Мальцев) – 14:09 (5x5)     2:1 Коваленко – 18:03 (5x5)    

«Тяжёлая игра. Мы ждали, что будет вязкая игра, ЦСКА довольно дисциплинированно играет от обороны, это нужно было пробивать. Не хватило гола в большинстве. Столько времени играть в большинстве и не создать моментов — этого и не хватило. В большинстве контролируем шайбу, но не угрожаем? Пока не понимаю, почему так. Нельзя разбазаривать большинство, это ответственность всех игроков, кто выходит на лёд. Пока у нас не появятся острота, злость, акцент на бросок, у нас и голов в большинстве не будет», — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.

ХК ЦСКА впервые в сезоне обыграл «Спартак» в столичном дерби КХЛ
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
