Хоккей

«Проявили характер и заслуженно победили». Игорь Никитин — о дерби ЦСКА со «Спартаком»

«Проявили характер и заслуженно победили». Игорь Никитин — о дерби ЦСКА со «Спартаком»
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил характер игроков армейской команды в победном матче со «Спартаком» (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Спартак
Москва
1:0 Долженков (Мингачёв) – 04:06 (5x5)     1:1 Миронов (Пивчулин, Мальцев) – 14:09 (5x5)     2:1 Коваленко – 18:03 (5x5)    

«Парни характер проявили, дисциплину игровую и заслуженно победили. Готовимся к следующей игре. Ежедневно идёт работа, соответствовать уровню, требованиям каждый день может не каждый. Хотелось бы больше стабильности, но это нарабатывается. Это не только владение клюшкой и коньками. Это и понимание момента, и психологическая устойчивость», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

ЦСКА одержал вторую победу подряд и впервые в текущем сезоне обыграл «Спартак». Ранее в двух встречах победу праздновали красно-белые.

ХК ЦСКА впервые в сезоне обыграл «Спартак» в столичном дерби КХЛ
