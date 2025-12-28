«Проявили характер и заслуженно победили». Игорь Никитин — о дерби ЦСКА со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил характер игроков армейской команды в победном матче со «Спартаком» (2:1).

«Парни характер проявили, дисциплину игровую и заслуженно победили. Готовимся к следующей игре. Ежедневно идёт работа, соответствовать уровню, требованиям каждый день может не каждый. Хотелось бы больше стабильности, но это нарабатывается. Это не только владение клюшкой и коньками. Это и понимание момента, и психологическая устойчивость», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

ЦСКА одержал вторую победу подряд и впервые в текущем сезоне обыграл «Спартак». Ранее в двух встречах победу праздновали красно-белые.