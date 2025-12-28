Скидки
Игорь Никитин поздравил Дмитрия Квартальнова с 1000-м матчем в КХЛ

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поздравил Дмитрия Квартальнова с 1000-м матчем в КХЛ. Главный тренер минского «Динамо» стал первым специалистом в истории лиги, кому покорилась данная отметка.

«Я ему уже написал. Уважение его преданности делу и характеру. Большой привет и поздравления! Это характерный и честный тренер со своими изюминками. Мне повезло с ним работать, и я благодарен судьбе за то, что она нас свела. Мы поддерживаем отношения, остаёмся друзьями. Эта цифра — не просто количество матчей, это признание», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

Квартальнов работал в КХЛ с шестью командами: «Северсталью», «Сибирью», ЦСКА, «Локомотивом», «Ак Барсом» и минским «Динамо».

