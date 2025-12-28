«Команда упала очень низко». Ларионов — о поражении СКА от «Сочи» со счётом 4:8

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение в матче с «Сочи» (4:8), в котором команда пропустила восемь шайб.
— Любителей хоккея в Сочи – с наступающим Новым годом. Хороший подарок болельщикам команда преподнесла, «Сочи» с победой. Что касается нашей команды, то сегодня, наверное, была самая низкая точка игры, которую мы показали. И самое печальное то, что команда соперника хотела больше, чем хотели мы. Это разочаровывает. Но такие игры бывают. Теперь самое важное – как мы это перенесём и как мы ответим в следующем матче с «Драконами». Это будет, наверное, самая, скажем так, интересная история: посмотреть, как команда, которая упала очень низко – скажу честно – сможет подняться и сыграть хороший матч.
– Восемь шайб – это всё-таки многовато, приучил СКА в последнее время, что довольно-таки мало пропускает.
– Абсолютно. Вы сами всё сказали, у меня даже нет дополнений, — цитирует Ларионова пресс-служба клуба.
- 28 декабря 2025
-
21:50
-
21:35
-
21:25
-
21:25
-
21:11
-
20:55
-
20:45
-
20:25
-
20:12
-
19:45
-
19:23
-
19:17
-
19:04
-
19:01
-
18:59
-
18:54
-
18:41
-
18:36
-
18:30
-
18:12
-
18:07
-
17:55
-
17:45
-
17:22
-
16:54
-
16:42
-
16:13
-
15:51
-
15:48
-
15:24
-
15:02
-
14:44
-
14:20
-
14:10
-
14:00