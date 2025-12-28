«Команда упала очень низко». Ларионов — о поражении СКА от «Сочи» со счётом 4:8

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение в матче с «Сочи» (4:8), в котором команда пропустила восемь шайб.

— Любителей хоккея в Сочи – с наступающим Новым годом. Хороший подарок болельщикам команда преподнесла, «Сочи» с победой. Что касается нашей команды, то сегодня, наверное, была самая низкая точка игры, которую мы показали. И самое печальное то, что команда соперника хотела больше, чем хотели мы. Это разочаровывает. Но такие игры бывают. Теперь самое важное – как мы это перенесём и как мы ответим в следующем матче с «Драконами». Это будет, наверное, самая, скажем так, интересная история: посмотреть, как команда, которая упала очень низко – скажу честно – сможет подняться и сыграть хороший матч.

– Восемь шайб – это всё-таки многовато, приучил СКА в последнее время, что довольно-таки мало пропускает.

– Абсолютно. Вы сами всё сказали, у меня даже нет дополнений, — цитирует Ларионова пресс-служба клуба.