«Команда упала очень низко». Ларионов — о поражении СКА от «Сочи» со счётом 4:8

«Команда упала очень низко». Ларионов — о поражении СКА от «Сочи» со счётом 4:8
Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение в матче с «Сочи» (4:8), в котором команда пропустила восемь шайб.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
8 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Лайпсик (Бландизи, Гримальди) – 03:33 (5x5)     1:1 Попов (Хафизов) – 07:50 (5x5)     2:1 Гуськов (Бикмуллин) – 08:06 (5x5)     2:2 Плотников (Голдобин) – 09:46 (5x5)     2:3 Поляков (Лутфуллин, Гурзанов) – 17:58 (5x5)     3:3 Попов (Хёфенмайер, Николаев) – 25:57 (5x5)     4:3 Бикмуллин (Хафизов, Гуськов) – 26:34 (5x4)     4:4 Поляков – 29:15 (5x5)     5:4 Максимов (Дедунов, Волков) – 30:46 (5x5)     6:4 Венгрыжановский (Хёфенмайер, Попов) – 42:14 (5x5)     7:4 Эллис (Николаев, Хомченко) – 56:57 (en)     8:4 Поляков (Гуськов, Мачулин) – 59:22 (5x5)    

— Любителей хоккея в Сочи – с наступающим Новым годом. Хороший подарок болельщикам команда преподнесла, «Сочи» с победой. Что касается нашей команды, то сегодня, наверное, была самая низкая точка игры, которую мы показали. И самое печальное то, что команда соперника хотела больше, чем хотели мы. Это разочаровывает. Но такие игры бывают. Теперь самое важное – как мы это перенесём и как мы ответим в следующем матче с «Драконами». Это будет, наверное, самая, скажем так, интересная история: посмотреть, как команда, которая упала очень низко – скажу честно – сможет подняться и сыграть хороший матч.

– Восемь шайб – это всё-таки многовато, приучил СКА в последнее время, что довольно-таки мало пропускает.
– Абсолютно. Вы сами всё сказали, у меня даже нет дополнений, — цитирует Ларионова пресс-служба клуба.

СКА пропустил восемь шайб и проиграл «Сочи» в результативном матче
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
