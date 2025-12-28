Скидки
Легенды ЦСКА вбрасывали шайбу, Никитин спорил с арбитрами. Фото дерби ЦСКА — «Спартак»

28 декабря в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором ЦСКА принимал «Спартак». Победу в столичном дерби одержали армейцы со счётом 2:1.

Лучшие кадры матча ЦСКА — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Все шайбы были заброшены в первом периоде. На пятой минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Кирилл Долженков с передачи Тахира Мингачёва. Спустя 10 минут «Спартак» отыгрался — Андрей Миронов забил с передачи Данила Пивчулина. Но спустя несколько минут Денис Зернов вновь вывел армейцев вперёд, установив окончательный счёт матча.

