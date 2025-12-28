Скидки
Ларионов — о поражении СКА от «Сочи»: мы слишком высоко взлетели, была хорошая пощёчина

Ларионов — о поражении СКА от «Сочи»: мы слишком высоко взлетели, была хорошая пощёчина
Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что петербургской команде важно оправиться от чувствительного поражения в матче с «Сочи» (4:8). В следующем матче СКА встретится с «Шанхайскими Драконами» 30 декабря.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
8 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Лайпсик (Бландизи, Гримальди) – 03:33 (5x5)     1:1 Попов (Хафизов) – 07:50 (5x5)     2:1 Гуськов (Бикмуллин) – 08:06 (5x5)     2:2 Плотников (Голдобин) – 09:46 (5x5)     2:3 Поляков (Лутфуллин, Гурзанов) – 17:58 (5x5)     3:3 Попов (Хёфенмайер, Николаев) – 25:57 (5x5)     4:3 Бикмуллин (Хафизов, Гуськов) – 26:34 (5x4)     4:4 Поляков – 29:15 (5x5)     5:4 Максимов (Дедунов, Волков) – 30:46 (5x5)     6:4 Венгрыжановский (Хёфенмайер, Попов) – 42:14 (5x5)     7:4 Эллис (Николаев, Хомченко) – 56:57 (en)     8:4 Поляков (Гуськов, Мачулин) – 59:22 (5x5)    

«Да, была хорошая пощёчина, скажу честно, в сегодняшней игре, но следующий матч через день, и мы не можем слишком опять-таки низко падать. Мы слишком высоко взлетели – я команду предупреждал после Минска – а сегодня слишком низко упали. Здесь очень важно понимать характер команды, насколько стойко в команде готовы преодолеть сегодняшнее поражение и закончить уходящий год с высоко поднятой головой», — цитирует Ларионова пресс-служба клуба.

