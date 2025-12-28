Ларионов — о поражении СКА от «Сочи»: мы слишком высоко взлетели, была хорошая пощёчина

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что петербургской команде важно оправиться от чувствительного поражения в матче с «Сочи» (4:8). В следующем матче СКА встретится с «Шанхайскими Драконами» 30 декабря.

«Да, была хорошая пощёчина, скажу честно, в сегодняшней игре, но следующий матч через день, и мы не можем слишком опять-таки низко падать. Мы слишком высоко взлетели – я команду предупреждал после Минска – а сегодня слишком низко упали. Здесь очень важно понимать характер команды, насколько стойко в команде готовы преодолеть сегодняшнее поражение и закончить уходящий год с высоко поднятой головой», — цитирует Ларионова пресс-служба клуба.