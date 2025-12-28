Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Козлов назвал ключевой момент в поражении от минского «Динамо»

Вячеслав Козлов назвал ключевой момент в поражении от минского «Динамо»
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов оценил поражение от минского «Динамо» (3:5) и поздравил Дмитрия Квартальнова с 1000-м матчем в КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2025, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Шипачёв (Липский, Мороз) – 09:31 (5x5)     2:0 Пышкайло (Усов, Брук) – 19:44 (5x5)     3:0 Энас (Пинчук, Лимож) – 33:37 (5x5)     3:1 Сикьюра (Гусев, Пыленков) – 34:45 (5x4)     4:1 Энас (Смит, Мелош) – 44:01 (5x4)     4:2 Ожиганов (Дер-Аргучинцев, Слепышев) – 47:58 (5x4)     5:2 Кузнецов (Сотишвили, Смит) – 52:39 (5x5)     5:3 Сикьюра (Дер-Аргучинцев, Уил) – 59:53 (5x4)    

— В первую очередь хочу поздравить Дмитрия Вячеславовича с достижением в 1000 матчей. Он мой земляк, воскресенец, очень за него рад. Что касается матча, в таких играх, наверное, нужно забивать первыми. Мы начали лучше, чем в прошлый раз, но, к сожалению, пропустили первую шайбу. Во второй был рикошет, с 0:3 тяжело уже отыгрываться. Мы попытались, забили какие-то голы, но соперник не дал нам возможности сравнять.

— Насколько сильно повлияла изматывающая игра в Ярославле на сегодняшний матч?
— Сложно сказать. Не думаю, что сильно повлияла. У ребят было время и восстановиться, и подготовиться. Мы не ищем оправданий, проиграли не из-за этого.

— После прошлого матча с минчанами вы сказали, что не хватило нацеленности на ворота, было мало бросков. Сегодня вы переиграли хозяев по этому показателю. Почему были проблемы с реализацией?
— Мало агрессии, на ворота мало набрасывали шайбу. Ключевой фактор, наверное, то, что было мало трафика перед Фукале, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Видео
Минское «Динамо» обыграло московское «Динамо» в 1000-м матче Квартальнова в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android