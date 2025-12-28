Вячеслав Козлов назвал ключевой момент в поражении от минского «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов оценил поражение от минского «Динамо» (3:5) и поздравил Дмитрия Квартальнова с 1000-м матчем в КХЛ.
— В первую очередь хочу поздравить Дмитрия Вячеславовича с достижением в 1000 матчей. Он мой земляк, воскресенец, очень за него рад. Что касается матча, в таких играх, наверное, нужно забивать первыми. Мы начали лучше, чем в прошлый раз, но, к сожалению, пропустили первую шайбу. Во второй был рикошет, с 0:3 тяжело уже отыгрываться. Мы попытались, забили какие-то голы, но соперник не дал нам возможности сравнять.
— Насколько сильно повлияла изматывающая игра в Ярославле на сегодняшний матч?
— Сложно сказать. Не думаю, что сильно повлияла. У ребят было время и восстановиться, и подготовиться. Мы не ищем оправданий, проиграли не из-за этого.
— После прошлого матча с минчанами вы сказали, что не хватило нацеленности на ворота, было мало бросков. Сегодня вы переиграли хозяев по этому показателю. Почему были проблемы с реализацией?
— Мало агрессии, на ворота мало набрасывали шайбу. Ключевой фактор, наверное, то, что было мало трафика перед Фукале, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.
