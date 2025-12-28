Дмитрий Квартальнов оценил победу в своём 1000-м матче в КХЛ

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил победу над московским «Динамо» (5:3) в своём 1000-м матче в КХЛ.
– Хорошая игра в нашем исполнении, как и сказал, она была совершенно другая. Понимали, что у команды соперника шикарное большинство. Единственный осадок, что дали так сыграть. Нужно отдать должное этим ребятам, они неплохо играют в большинстве.
– Как удалось абстрагироваться от торжественной обстановки и профессионально отработать игру, не отвлекаясь на 1000-й матч? Было такое трогательное поздравление от вашей мамы.
– У нас с мамой традиция перед каждой игрой созваниваться. Она мне ничего не сказала. Это была очень приятная вещь, здесь едва «не поплыл». Не часто маму увидишь, она у меня в далёком Воскресенске. Абстрагироваться? Ребята молодцы, тут как команда реагирует, как ребята играют, это самое главное. Сегодня была целостная хорошая игра. В заключение пару моментов, про которые я уже сказал, — цитирует Квартальнова пресс-служба клуба.
