Главная Хоккей Новости

Дмитрий Квартальнов оценил победу в своём 1000-м матче в КХЛ

Дмитрий Квартальнов оценил победу в своём 1000-м матче в КХЛ
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил победу над московским «Динамо» (5:3) в своём 1000-м матче в КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2025, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Шипачёв (Липский, Мороз) – 09:31 (5x5)     2:0 Пышкайло (Усов, Брук) – 19:44 (5x5)     3:0 Энас (Пинчук, Лимож) – 33:37 (5x5)     3:1 Сикьюра (Гусев, Пыленков) – 34:45 (5x4)     4:1 Энас (Смит, Мелош) – 44:01 (5x4)     4:2 Ожиганов (Дер-Аргучинцев, Слепышев) – 47:58 (5x4)     5:2 Кузнецов (Сотишвили, Смит) – 52:39 (5x5)     5:3 Сикьюра (Дер-Аргучинцев, Уил) – 59:53 (5x4)    

– Хорошая игра в нашем исполнении, как и сказал, она была совершенно другая. Понимали, что у команды соперника шикарное большинство. Единственный осадок, что дали так сыграть. Нужно отдать должное этим ребятам, они неплохо играют в большинстве.

– Как удалось абстрагироваться от торжественной обстановки и профессионально отработать игру, не отвлекаясь на 1000-й матч? Было такое трогательное поздравление от вашей мамы.
– У нас с мамой традиция перед каждой игрой созваниваться. Она мне ничего не сказала. Это была очень приятная вещь, здесь едва «не поплыл». Не часто маму увидишь, она у меня в далёком Воскресенске. Абстрагироваться? Ребята молодцы, тут как команда реагирует, как ребята играют, это самое главное. Сегодня была целостная хорошая игра. В заключение пару моментов, про которые я уже сказал, — цитирует Квартальнова пресс-служба клуба.

