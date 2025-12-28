Виктор Козлов оценил победу «Салавата Юлаева» в матче с «Северсталью»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Северсталью» (2:1 Б).

– Важная победа, хорошо, что в овертайме выстояли и выиграли по буллитам. Егор Сучков молодец, Семён Вязовой весь матч хорошо сыграл, получив колоссальный объём работы. Знал, что нам их не перебегать, поэтому старались сыграть надёжно в обороне и поймать на контратаках. Хорошо, что с одной забили. Атмосфера сегодня была сумасшедшая, как всегда, нас здорово поддерживали, огромное спасибо за поддержку.

– Много большинства, пока нет проблесков. Без Шелдона Ремпала никак?

– В прошлой игре мы забили. У них быстрая команда, надо отдать должное им. У нас были возможности забросить с прямой атаки, но мы не смогли.

– Шелдон Ремпал в Уфе. Стоит его ждать послезавтра на матче с минским «Динамо»?

– Он только прилетел, но Шелдон не катался две недели. Завтра я с ним поговорю и приму решение, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.