Главная Хоккей Новости

Виктор Козлов оценил победу «Салавата Юлаева» в матче с «Северсталью»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Северсталью» (2:1 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
Б
Северсталь
Череповец
1:0 Бутузов (Хохряков, Панин) – 49:36 (5x5)     1:1 Лишка (Абросимов, Давыдов) – 55:52 (5x5)     2:1 Сучков – 65:00    

– Важная победа, хорошо, что в овертайме выстояли и выиграли по буллитам. Егор Сучков молодец, Семён Вязовой весь матч хорошо сыграл, получив колоссальный объём работы. Знал, что нам их не перебегать, поэтому старались сыграть надёжно в обороне и поймать на контратаках. Хорошо, что с одной забили. Атмосфера сегодня была сумасшедшая, как всегда, нас здорово поддерживали, огромное спасибо за поддержку.

– Много большинства, пока нет проблесков. Без Шелдона Ремпала никак?
– В прошлой игре мы забили. У них быстрая команда, надо отдать должное им. У нас были возможности забросить с прямой атаки, но мы не смогли.

– Шелдон Ремпал в Уфе. Стоит его ждать послезавтра на матче с минским «Динамо»?
– Он только прилетел, но Шелдон не катался две недели. Завтра я с ним поговорю и приму решение, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.

