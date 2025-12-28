«Нужно больше тренироваться». Козырев — о 8-м кряду поражении «Северстали» от «Салавата»
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался после поражения в матче с «Салаватом Юлаевым» (1:2 Б).
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
Б
Северсталь
Череповец
1:0 Бутузов (Хохряков, Панин) – 49:36 (5x5) 1:1 Лишка (Абросимов, Давыдов) – 55:52 (5x5) 2:1 Сучков – 65:00
— Хотели бы поблагодарить наших болельщиков, которые проделали сложный путь, чтобы нас поддержать. Мы это очень ценим. По матчу – равная игра. Соперник был успешнее в серии буллитов.
— В обеих играх с «Салаватом» «Северсталь» доминировала. Особенно сегодня, особенно во втором периоде. Но оба раза поражения, причём оба раза не так много забиваете. В чём проблема?
— Здорово играет вратарь соперника.
— Что для вас означает восемь побед подряд «Салавата» над «Северсталью»?
— Значит, нужно больше работать. Тренироваться, — цитирует Козырева пресс-служба клуба.
