«Нужно больше тренироваться». Козырев — о 8-м кряду поражении «Северстали» от «Салавата»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался после поражения в матче с «Салаватом Юлаевым» (1:2 Б).

— Хотели бы поблагодарить наших болельщиков, которые проделали сложный путь, чтобы нас поддержать. Мы это очень ценим. По матчу – равная игра. Соперник был успешнее в серии буллитов.

— В обеих играх с «Салаватом» «Северсталь» доминировала. Особенно сегодня, особенно во втором периоде. Но оба раза поражения, причём оба раза не так много забиваете. В чём проблема?

— Здорово играет вратарь соперника.

— Что для вас означает восемь побед подряд «Салавата» над «Северсталью»?

— Значит, нужно больше работать. Тренироваться, — цитирует Козырева пресс-служба клуба.