Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нужно больше тренироваться». Козырев — о 8-м кряду поражении «Северстали» от «Салавата»

«Нужно больше тренироваться». Козырев — о 8-м кряду поражении «Северстали» от «Салавата»
Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался после поражения в матче с «Салаватом Юлаевым» (1:2 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
Б
Северсталь
Череповец
1:0 Бутузов (Хохряков, Панин) – 49:36 (5x5)     1:1 Лишка (Абросимов, Давыдов) – 55:52 (5x5)     2:1 Сучков – 65:00    

— Хотели бы поблагодарить наших болельщиков, которые проделали сложный путь, чтобы нас поддержать. Мы это очень ценим. По матчу – равная игра. Соперник был успешнее в серии буллитов.

— В обеих играх с «Салаватом» «Северсталь» доминировала. Особенно сегодня, особенно во втором периоде. Но оба раза поражения, причём оба раза не так много забиваете. В чём проблема?
— Здорово играет вратарь соперника.

— Что для вас означает восемь побед подряд «Салавата» над «Северсталью»?
— Значит, нужно больше работать. Тренироваться, — цитирует Козырева пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Видео
Дебютный гол Бутузова за «Салават Юлаев» помог уфимцам обыграть «Северсталь»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android