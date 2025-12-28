Егор Замула может расторгнуть контракт с «Филадельфией» без выплаты компенсации

Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Егор Замула сменил агента. Теперь интересы россиянина представляет Дэн Мильштейн. Как сообщает портал Puck Pedia, россиянин готов расторгнуть контракт на $ 1,7 млн с «Флайерз» без выплаты компенсации.

Ранее «Филадельфия» выставила российского защитника Замулу на драфт отказов. Сообщается, что россиянин готов подписать контракт с другим клубом НХЛ на меньшие деньги, чем его соглашение с «Филадельфией».

Всего в текущем сезоне Замула сыграл 13 матчей, в которых записал на свой счёт одну результативную передачу. 25-летний Замула выступает в составе «Филадельфии» с сезона-2020/2021. Всего за клуб он провёл 168 встреч, забросил восемь шайб и отдал 33 голевые передачи.