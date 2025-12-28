Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Егор Замула может расторгнуть контракт с «Филадельфией» без выплаты компенсации

Егор Замула может расторгнуть контракт с «Филадельфией» без выплаты компенсации
Комментарии

Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Егор Замула сменил агента. Теперь интересы россиянина представляет Дэн Мильштейн. Как сообщает портал Puck Pedia, россиянин готов расторгнуть контракт на $ 1,7 млн с «Флайерз» без выплаты компенсации.

Ранее «Филадельфия» выставила российского защитника Замулу на драфт отказов. Сообщается, что россиянин готов подписать контракт с другим клубом НХЛ на меньшие деньги, чем его соглашение с «Филадельфией».

Всего в текущем сезоне Замула сыграл 13 матчей, в которых записал на свой счёт одну результативную передачу. 25-летний Замула выступает в составе «Филадельфии» с сезона-2020/2021. Всего за клуб он провёл 168 встреч, забросил восемь шайб и отдал 33 голевые передачи.

Материалы по теме
Официально
«Филадельфия» выставила российского защитника Замулу на драфт отказов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android