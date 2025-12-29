Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рейтинг тренеров КХЛ: Ги Буше закончил год лидером, «Адмирал» без Тамбиева идёт на дно

Рейтинг тренеров КХЛ: Ги Буше закончил год лидером, «Адмирал» без Тамбиева идёт на дно
Комментарии

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (3)Ги Буше«Авангард»
2 (2)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
3 (1)Андрей Разин«Металлург»
4 (5)Андрей Козырев«Северсталь»
5 (7)Анвар Гатиятулин«Ак Барс»
6 (12)Николай Заварухин«Автомобилист»
7 (10)Игорь Гришин«Нефтехимик»
8 (13)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
9 (18)Александр Андриевский«Амур»
10 (6)Алексей Исаков«Торпедо»
11 (4)Вячеслав Козлов«Динамо» М
12 (9)Боб Хартли«Локомотив»
13 (8)Игорь ЛарионовСКА
14 (14)Игорь НикитинЦСКА
15 (15)Ярослав Люзенков«Сибирь»
16 (11)Алексей Жамнов«Спартак»
17 (20)Евгений Корешков«Трактор»
18 (16)Дмитрий МихайловХК «Сочи»
19 (22)Жерар Галлан«Шанхайские драконы»
20 (17)Михаил Кравец«Барыс»
21 (21)Павел Десятков«Лада»
22 (19)Ильнур Гизатуллин«Адмирал»
Материалы по теме
СКА опозорился в Сочи, «Нефтехимик» разорвал «Торпедо». Итоги дня в КХЛ
Видео
СКА опозорился в Сочи, «Нефтехимик» разорвал «Торпедо». Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android