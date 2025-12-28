«Показали, что будут бороться за чемпионство». Третьяк — о победе ЦСКА над «Спартаком»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк назвал заслуженной победу ЦСКА в матче со «Спартаком» (2:1) и отметил игру вратарей обеих команд. Благодаря этой победе армейцы поднялись на шестое место в Западной конференции КХЛ, оттеснив «Спартак» на восьмую позицию.

«Я давно такой игры у ЦСКА не видел. При этом оба вратаря сыграли хорошо. ЦСКА выглядел мощнее, выиграл по заслугам, действительно показал, что будет бороться за чемпионство», — цитирует Третьяка ТАСС.

ЦСКА одержал вторую победу подряд и впервые в текущем сезоне обыграл «Спартак». Ранее в двух встречах победу праздновали красно-белые.