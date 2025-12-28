Скидки
Результаты матчей КХЛ на 28 декабря 2025 года

Сегодня, 28 декабря, состоялись семь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 28 декабря 2025 года:

«Адмирал» – «Сибирь» — 2:3 ОТ;
«Авангард» – «Лада» — 4:3 Б;
«Нефтехимик» – «Торпедо» — 5:0;
«Салават Юлаев» – «Северсталь» — 2:1 Б;
ЦСКА – «Спартак» — 2:1;
ХК «Сочи» – СКА — 8:4;
«Динамо» Мн – «Динамо» М — 5:3.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 55 очками после 38 матчей возглавляет минское «Динамо». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 60 очков после 38 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

