Результаты матчей ВХЛ на 28 декабря 2025 года

Сегодня, 28 декабря, состоялись пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 28 декабря 2025 года:

«Кристалл» – «Дизель» — 5:0;

«Ижсталь» – «Омские Крылья» — 3:2;

«Торос» – «Зауралье» — 2:1;

«Югра» – «Рубин» — 4:3;

АКМ – «Буран» — 1:3.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Югра», набрав 64 очка в 39 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 63 очками после 38 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (56 очков в 38 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.