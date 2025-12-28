Результаты матчей МХЛ на 28 декабря 2025 года

Сегодня, 28 декабря, состоялись девять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 28 декабря 2025 года:

«Сахалинские Акулы» – ХК «Капитан» — 4:6;

«Мамонты Югры» – «Спутник» — 8:1;

«Тюменский Легион» – «Локо-76» — 0:3;

«АКМ-Юниор» – «Красная Машина-Юниор» — 6:2;

«Красноярские Рыси» – «Снежные Барсы» — 1:0;

МХК «Динамо» СПб – МХК «Атлант» — 5:0;

«Крылья Советов» – «Академия Михайлова» — 3:4;

МХК «Спартак» – «Красная Армия» — 6:1;

«АКМ Новомосковск» – «Ладья» — 1:2 Б.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 61 очком после 34 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 54 очка после 36 матчей.