Сегодня, 28 декабря, состоялись девять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей МХЛ на 28 декабря 2025 года:
«Сахалинские Акулы» – ХК «Капитан» — 4:6;
«Мамонты Югры» – «Спутник» — 8:1;
«Тюменский Легион» – «Локо-76» — 0:3;
«АКМ-Юниор» – «Красная Машина-Юниор» — 6:2;
«Красноярские Рыси» – «Снежные Барсы» — 1:0;
МХК «Динамо» СПб – МХК «Атлант» — 5:0;
«Крылья Советов» – «Академия Михайлова» — 3:4;
МХК «Спартак» – «Красная Армия» — 6:1;
«АКМ Новомосковск» – «Ладья» — 1:2 Б.
«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 61 очком после 34 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 54 очка после 36 матчей.