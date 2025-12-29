Скидки
Хоккей

Швеция — Швейцария, результат матча 28 декабря 2025, счет 4:2, МЧМ 2026

Швеция победила Швейцарию в матче МЧМ, уступая после двух периодов
Завершился матч молодёжного чемпионата мира, в котором встречались сборные Швеции и Швейцарии. Команды играли на стадионе «Гранд Казино Арена» в Сент-Поле (США). Сборная Швеции одержала победу со счётом 4:2 (1:1, 0:1, 3:0).

U20 ЧМ-2026 . Группа A
28 декабря 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Швеция U20
Окончен
4 : 2
Швейцария U20
1:0 Нильсон (Салин) – 00:53 (5x5)     1:1 Вайдахер (Муггли, Устинков) – 14:27 (5x5)     1:2 Штайнер – 38:22 (4x4)     2:2 Бьёрк (Фрей, Фронделль) – 40:57 (5x4)     3:2 Петтерссон (Данильссон) – 46:28 (5x5)     4:2 Петтерссон (Штенберг) – 59:13 (en)    

В составе сборной Швеции заброшенными шайбами отметились Эрик Нильсон, Вигго Бьёрк и Лукас Петтерссон (дважды). За Швейцарию забили Бени Вайдахер и Ларс Штайнер.

Это вторая победа сборной Швеции на турнире, Швейцария проиграла второй матч. Швеция далее сыграет с Германией 29 декабря, а Швейцария — 30 декабря.

Чемпионат мира проходит в США с 26 декабря по 6 января. Действующим чемпионом является молодёжная сборная США.

Календарь матчей МЧМ-2026
Турнирная таблица МЧМ-2026
