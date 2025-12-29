Швеция победила Швейцарию в матче МЧМ, уступая после двух периодов

Завершился матч молодёжного чемпионата мира, в котором встречались сборные Швеции и Швейцарии. Команды играли на стадионе «Гранд Казино Арена» в Сент-Поле (США). Сборная Швеции одержала победу со счётом 4:2 (1:1, 0:1, 3:0).

В составе сборной Швеции заброшенными шайбами отметились Эрик Нильсон, Вигго Бьёрк и Лукас Петтерссон (дважды). За Швейцарию забили Бени Вайдахер и Ларс Штайнер.

Это вторая победа сборной Швеции на турнире, Швейцария проиграла второй матч. Швеция далее сыграет с Германией 29 декабря, а Швейцария — 30 декабря.

Чемпионат мира проходит в США с 26 декабря по 6 января. Действующим чемпионом является молодёжная сборная США.