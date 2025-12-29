Защитник «Вашингтона»: «Нью-Джерси» в овертайме нас подловил в обе мои смены

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джейкоб Чикран высказался о победе своей команды в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3 ОТ).

«Ну да, в овертайме нас подловили в обе мои смены. Но ребята отлично отработали, держались и боролись за ничейные шайбы. А Дауд здорово сыграл, не пошёл на смену и не оставил меня одного — думаю, мы все тогда уже подустали. Так что ему большой респект за то, что остался и дал мне выход.

А потом я просто увидел возможность рвануть вперёд. Я, конечно, был уставшим, но пытался найти шанс, и в итоге получилось реализовать момент», — приводит слова Чикрана официальный сайт столичного клуба.

Чикран забросил победную шайбу в овертайме.