Защитник «Вашингтона»: «Нью-Джерси» в овертайме нас подловил в обе мои смены
Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джейкоб Чикран высказался о победе своей команды в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3 ОТ).
НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 4
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас (Овечкин) – 19:59 1:1 Братт (Хишир, Ноэсен) – 24:56 (pp) 1:2 Бовиллье (Протас) – 37:33 2:2 Братт – 47:00 3:2 Гласс (Браун, Диллон) – 47:32 3:3 Овечкин (Сандин, Протас) – 49:17 3:4 Чикран (Дауд, Строум) – 64:06
«Ну да, в овертайме нас подловили в обе мои смены. Но ребята отлично отработали, держались и боролись за ничейные шайбы. А Дауд здорово сыграл, не пошёл на смену и не оставил меня одного — думаю, мы все тогда уже подустали. Так что ему большой респект за то, что остался и дал мне выход.
А потом я просто увидел возможность рвануть вперёд. Я, конечно, был уставшим, но пытался найти шанс, и в итоге получилось реализовать момент», — приводит слова Чикрана официальный сайт столичного клуба.
Чикран забросил победную шайбу в овертайме.
