Кучеров повторил редкое достижение в «Тампе», ранее покорявшееся лишь двум игрокам
В эти минуты в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Монреаль Канадиенс».
НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2025, понедельник. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Перерыв
3 : 0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Кучеров (Гонсалвес) – 22:28 2:0 Кучеров (Пойнт, Гонсалвес) – 32:11 3:0 Пол (Бьёркстранд, Грошев) – 34:49
На момент написания новости проходит второй период. Счёт 3:0 в пользу хозяев. В составе «Тампы» дубль оформил российский нападающий Никита Кучеров. Россиянин забросил несколько шайб в матчах, сыгранных в два дня подряд, во второй раз в карьере — после 16–17 января 2020 года.
Кучеров стал одним из трёх игроков в истории «Тампы-Бэй Лайтнинг», кому удалось подобное достижение. Ранее это делали Симон Ганье (25–26 марта 2011 года) и Денис Савар (23–24 февраля 1995 года).
Кучеров 28 декабря оформил дубль в матче с «Флоридой Пантерз» (4:2).
