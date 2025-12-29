Кучеров повторил редкое достижение в «Тампе», ранее покорявшееся лишь двум игрокам

В эти минуты в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Монреаль Канадиенс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 3:0 в пользу хозяев. В составе «Тампы» дубль оформил российский нападающий Никита Кучеров. Россиянин забросил несколько шайб в матчах, сыгранных в два дня подряд, во второй раз в карьере — после 16–17 января 2020 года.

Кучеров стал одним из трёх игроков в истории «Тампы-Бэй Лайтнинг», кому удалось подобное достижение. Ранее это делали Симон Ганье (25–26 марта 2011 года) и Денис Савар (23–24 февраля 1995 года).

Кучеров 28 декабря оформил дубль в матче с «Флоридой Пантерз» (4:2).