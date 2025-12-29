Скидки
Главная Хоккей Новости

Финляндия U20 — Латвия U20, результат матча 29 декабря 2025, счёт 8:0, молодёжный чемпионат мира 2026

Финляндия со счётом 8:0 разгромила Латвию на МЧМ-2026 и вырвалась в лидеры группы B
Комментарии

В ночь с 28 на 29 декабря завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Финляндии и Латвии. Игра прошла на льду «3М Арена Мариуччи» (Миннеаполисе, штат Миннесота, США) и закончилась победой финнов с разгромным счётом 8:0.

U20 ЧМ-2026 . Группа B
29 декабря 2025, понедельник. 00:30 МСК
Финляндия U20
Окончен
8 : 0
Латвия U20
1:0 Хемминг (Ванханен) – 04:11 (5x5)     2:0 Кухта (Вестергард) – 14:19 (5x5)     3:0 Вестергард (Никири, Миеттинен) – 19:16 (5x5)     4:0 Хемминг (Ванханен, Кивихарью) – 21:37 (5x3)     5:0 Саарелайнен (Руохонен, Болиус) – 34:06 (5x5)     6:0 Вестеринен (Никири, Кухта) – 42:51 (5x5)     7:0 Руохонен (Пиипаринен, Никири) – 45:35 (5x5)     8:0 Болиус (Руохонен, Саарелайнен) – 50:31 (5x5)    

В составе победителей голами отметились Эмиль Хемминг (дубль), Яспер Кухта (1+1), Макс Вестергард (1+1), Йоона Саарелайнен (1+1), Роопе Вестеринен, Хейкки Руохонен (1+2), Лассе Болиус (1+1). Отметим, финны за два стартовых матча забили 14 голов и пропустили лишь две шайбы.

В следующем матче сборная Финляндии встретится с Чехией сегодня, 29 декабря. Национальная команда Латвии сыграет со сборной Дании 31 декабря.

Календарь МЧМ-2026
Турнирная таблица МЧМ-2026
Новости. Хоккей
