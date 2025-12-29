Финляндия со счётом 8:0 разгромила Латвию на МЧМ-2026 и вырвалась в лидеры группы B

В ночь с 28 на 29 декабря завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Финляндии и Латвии. Игра прошла на льду «3М Арена Мариуччи» (Миннеаполисе, штат Миннесота, США) и закончилась победой финнов с разгромным счётом 8:0.

В составе победителей голами отметились Эмиль Хемминг (дубль), Яспер Кухта (1+1), Макс Вестергард (1+1), Йоона Саарелайнен (1+1), Роопе Вестеринен, Хейкки Руохонен (1+2), Лассе Болиус (1+1). Отметим, финны за два стартовых матча забили 14 голов и пропустили лишь две шайбы.

В следующем матче сборная Финляндии встретится с Чехией сегодня, 29 декабря. Национальная команда Латвии сыграет со сборной Дании 31 декабря.