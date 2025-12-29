Финляндия со счётом 8:0 разгромила Латвию на МЧМ-2026 и вырвалась в лидеры группы B
Поделиться
В ночь с 28 на 29 декабря завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Финляндии и Латвии. Игра прошла на льду «3М Арена Мариуччи» (Миннеаполисе, штат Миннесота, США) и закончилась победой финнов с разгромным счётом 8:0.
U20 ЧМ-2026 . Группа B
29 декабря 2025, понедельник. 00:30 МСК
Финляндия U20
Окончен
8 : 0
Латвия U20
1:0 Хемминг (Ванханен) – 04:11 (5x5) 2:0 Кухта (Вестергард) – 14:19 (5x5) 3:0 Вестергард (Никири, Миеттинен) – 19:16 (5x5) 4:0 Хемминг (Ванханен, Кивихарью) – 21:37 (5x3) 5:0 Саарелайнен (Руохонен, Болиус) – 34:06 (5x5) 6:0 Вестеринен (Никири, Кухта) – 42:51 (5x5) 7:0 Руохонен (Пиипаринен, Никири) – 45:35 (5x5) 8:0 Болиус (Руохонен, Саарелайнен) – 50:31 (5x5)
В составе победителей голами отметились Эмиль Хемминг (дубль), Яспер Кухта (1+1), Макс Вестергард (1+1), Йоона Саарелайнен (1+1), Роопе Вестеринен, Хейкки Руохонен (1+2), Лассе Болиус (1+1). Отметим, финны за два стартовых матча забили 14 голов и пропустили лишь две шайбы.
В следующем матче сборная Финляндии встретится с Чехией сегодня, 29 декабря. Национальная команда Латвии сыграет со сборной Дании 31 декабря.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 декабря 2025
-
03:59
-
03:50
-
03:35
-
03:22
-
03:15
-
03:14
-
03:01
-
02:41
-
01:38
-
00:43
- 28 декабря 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:20
-
23:00
-
22:40
-
22:20
-
22:05
-
21:50
-
21:35
-
21:25
-
21:25
-
21:11
-
20:55
-
20:45
-
20:25
-
20:12
-
19:45
-
19:23
-
19:17
-
19:04
-
19:01
-
18:59
-
18:54
-
18:41