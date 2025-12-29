Кирилл Марченко забил гол во втором матче подряд. Это его 12-я шайба в сезоне НХЛ

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко отметился заброшенной шайбой в первом периоде домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс», который проходит в эти минуты на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в американском Коламбусе.

Марченко поразил ворота чешского вратаря Давида Риттиха, забив на девятой минуте игры с передач Мэйсона Марчмента и Дентона Матейчука. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео гола нападающего «Блю Джекетс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Данная шайба стала для Кирилла 12-й в текущем сезоне НХЛ. Кроме того, в его активе 16 ассистов. Отметим, Марченко забросил шайбу во втором своём матче подряд.