Результаты матчей МЧМ-2026 на 29 декабря 2025 года

В ночь с 28 на 29 декабря мск состоялись четыре матча молодёжного чемпионата мира — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей МЧМ с 28 на 29 декабря 2025 года:

Латвия – Канада – 1:2 ОТ
США – Швейцария – 2:1
Дания – Чехия – 2:7
Швеция – Швейцария – 4:2
Финляндия – Латвия – 8:0

Групповой турнир проходит с 26 декабря 2025 года по 1 января 2026 года. Матч за третье место и финал состоятся в ночь на 6 января 2026 года. Действующим победителем турнира является сборная США, которая в решающем матче прошлогоднего турнира обыграла национальную команду Финляндии (4:3 ОТ).

