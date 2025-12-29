Результаты матчей МЧМ-2026 на 29 декабря 2025 года

В ночь с 28 на 29 декабря мск состоялись четыре матча молодёжного чемпионата мира — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.
Результаты матчей МЧМ с 28 на 29 декабря 2025 года:
Латвия – Канада – 1:2 ОТ
США – Швейцария – 2:1
Дания – Чехия – 2:7
Швеция – Швейцария – 4:2
Финляндия – Латвия – 8:0
Групповой турнир проходит с 26 декабря 2025 года по 1 января 2026 года. Матч за третье место и финал состоятся в ночь на 6 января 2026 года. Действующим победителем турнира является сборная США, которая в решающем матче прошлогоднего турнира обыграла национальную команду Финляндии (4:3 ОТ).