Главная Хоккей Новости

Турнирные таблицы после третьего игрового дня МЧМ-2026 по хоккею

Турнирные таблицы после третьего игрового дня МЧМ-2026 по хоккею
В ночь с 28 на 29 декабря мск состоялись два матча молодёжного чемпионата мира — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с положением в турнирных таблицах групп А и В турнира.

Первое место в группе А занимает национальная команда США, набравшая шесть очков. На второй строчке находится сборная Швеции, имеющая в своём активе аналогичное количество очков. На третьем месте располагается Словакия, у которой три очка. Последние два места занимают команды Швейцарии и Германии, не набравшие очков после двух встреч.

Группу В возглавляет сборная Финляндии, у которой в активе шесть очков. Вторую строчку занимает команда Канады с пятью очками. Национальная команда Чехии, набравшая три очка, идёт на третьем месте. На четвёртой строчке располагается команда Латвии с одним очком. Замыкает таблицу Дания (0).

Групповой турнир проходит с 26 декабря 2025 года по 1 января 2026 года. Матч за третье место и финал состоятся в ночь на 6 января 2026 года. Напомним, сборная России пропускает турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.

Календарь МЧМ-2026
Турнирная таблица МЧМ-2026
