Главная Хоккей Новости

Россиянин Грошев отметился передачей в дебютном матче НХЛ в составе «Тампы»

В эти минуты в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Монреаль Канадиенс».

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2025, понедельник. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 4
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Кучеров (Гонсалвес) – 22:28     2:0 Кучеров (Пойнт, Гонсалвес) – 32:11     3:0 Пол (Бьёркстранд, Грошев) – 34:49     3:1 Демидов (Слафковски, Добсон) – 41:06     4:1 Хольмберг (Бьёркстранд, Д'Астус) – 41:40     4:2 Слафковски (Капанен) – 49:16     4:3 Добсон (Кофилд, Мэтисон) – 52:17     4:4 Слафковски (Демидов, Хатсон) – 59:56     5:4 Гонсалвес – 65:00    

На момент написания новости проходит третий период. Счёт 4:3 в пользу хозяев. В этом матче в НХЛ за «Тампу» дебютировал российский защитник Максим Грошев. В этом матче он отметился результативной передачей во втором периоде матча.

Грошев был выбран «Тампа-Бэй» в третьем раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 85-м номером. В прошлом сезоне Максим Грошев набрал 30 (10+20) очков в 67 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Сиракьюз».

