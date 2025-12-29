Россиянин Грошев отметился передачей в дебютном матче НХЛ в составе «Тампы»

В эти минуты в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Монреаль Канадиенс».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт 4:3 в пользу хозяев. В этом матче в НХЛ за «Тампу» дебютировал российский защитник Максим Грошев. В этом матче он отметился результативной передачей во втором периоде матча.

Грошев был выбран «Тампа-Бэй» в третьем раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 85-м номером. В прошлом сезоне Максим Грошев набрал 30 (10+20) очков в 67 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Сиракьюз».