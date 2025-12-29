Дубль Марченко и гол Воронкова помогли «Коламбусу» вырвать победу в матче с «Айлендерс»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась волевой победой гостей со счётом 4:2. Отметим, за пять минут до конца матча хозяева уступали в счёте со счётом 1:2.

В составе «Коламбуса» отличился российский нападающий Кирилл Марченко, защитник Иван Проворов и Коул Силлинджер. Российский форвард Дмитрий Воронков не отметился результативными действиями.

За «Айлендерс» гол забил российский нападающий Максим Шабанов и Бо Хорват.

В следующем матче регулярного чемпионата «Коламбус» встретится с «Оттавой Сенаторз», а «Айлендерс» сыграют с «Чикаго Блэкхоукс». Матчи пройдут 30 и 31 декабря соответственно.