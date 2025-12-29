Скидки
Главная Хоккей Новости

Коламбус — Айлендерс, результат матча 29 декабря 2025, счет 4:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Дубль Марченко и гол Воронкова помогли «Коламбусу» вырвать победу в матче с «Айлендерс»
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась волевой победой гостей со счётом 4:2. Отметим, за пять минут до конца матча хозяева уступали в счёте со счётом 1:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2025, понедельник. 01:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Марченко (Марчмент, Матейчук) – 08:09     1:1 Шабанов (Пажо, Дюклер) – 17:16     1:2 Хорват (Пулок) – 33:24     2:2 Проворов (Матейчук, Монахан) – 55:27     3:2 Марченко (Фантилли, Сиверсон) – 56:41     4:2 Силлинджер (Монахан) – 58:54    

В составе «Коламбуса» отличился российский нападающий Кирилл Марченко, защитник Иван Проворов и Коул Силлинджер. Российский форвард Дмитрий Воронков не отметился результативными действиями.

За «Айлендерс» гол забил российский нападающий Максим Шабанов и Бо Хорват.

В следующем матче регулярного чемпионата «Коламбус» встретится с «Оттавой Сенаторз», а «Айлендерс» сыграют с «Чикаго Блэкхоукс». Матчи пройдут 30 и 31 декабря соответственно.

