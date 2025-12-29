Кучеров оторвался от Капризова в гонке бомбардиров из России в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучерова отметился двумя заброшенными шайбами в матче с «Монреаль Канадиенс» (5:4 Б) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и улучшил свой показатель в гонке бомбардиров сезона среди своих соотечественников.

На счету Кучерова теперь 49 очков (17+32) в 34 матчах — это единоличное первое место в списке. Второе место в гонке российских бомбардиров занимает форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов — у него 46 (23+23) очков в 39 встречах. Третью строчку занимает форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин — у него 38 очков (14+24).

Далее следует Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз», у которого 33 очка (15+18). Пятёрку замыкает Иван Демидов, представляющий «Монреаль Канадиенс». На его счету 10 голов и 22 результативные передачи в 38 играх.