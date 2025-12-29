Скидки
Кучеров оторвался от Капризова в гонке бомбардиров из России в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучерова отметился двумя заброшенными шайбами в матче с «Монреаль Канадиенс» (5:4 Б) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и улучшил свой показатель в гонке бомбардиров сезона среди своих соотечественников.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2025, понедельник. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 4
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Кучеров (Гонсалвес) – 22:28     2:0 Кучеров (Пойнт, Гонсалвес) – 32:11     3:0 Пол (Бьёркстранд, Грошев) – 34:49     3:1 Демидов (Слафковски, Добсон) – 41:06     4:1 Хольмберг (Бьёркстранд, Д'Астус) – 41:40     4:2 Слафковски (Капанен) – 49:16     4:3 Добсон (Кофилд, Мэтисон) – 52:17     4:4 Слафковски (Демидов, Хатсон) – 59:56     5:4 Гонсалвес – 65:00    

На счету Кучерова теперь 49 очков (17+32) в 34 матчах — это единоличное первое место в списке. Второе место в гонке российских бомбардиров занимает форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов — у него 46 (23+23) очков в 39 встречах. Третью строчку занимает форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин — у него 38 очков (14+24).

Далее следует Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз», у которого 33 очка (15+18). Пятёрку замыкает Иван Демидов, представляющий «Монреаль Канадиенс». На его счету 10 голов и 22 результативные передачи в 38 играх.

