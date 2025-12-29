Скидки
Тампа-Бэй Лайтнинг — Монреаль Канадиенс, результат матча 29 декабря 2025, счет 5:4 Б, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Дубль Кучерова помог «Тампе» победить «Монреаль». У Демидова и Грошева — три очка
Комментарии

В ночь с 28 на 29 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» (Тампа, США) и закончилась победой хозяев льда в серии послематчевых буллитов со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2025, понедельник. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 4
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Кучеров (Гонсалвес) – 22:28     2:0 Кучеров (Пойнт, Гонсалвес) – 32:11     3:0 Пол (Бьёркстранд, Грошев) – 34:49     3:1 Демидов (Слафковски, Добсон) – 41:06     4:1 Хольмберг (Бьёркстранд, Д'Астус) – 41:40     4:2 Слафковски (Капанен) – 49:16     4:3 Добсон (Кофилд, Мэтисон) – 52:17     4:4 Слафковски (Демидов, Хатсон) – 59:56     5:4 Гонсалвес – 65:00    

Российский нападающий гостей Никита Кучеров оформил дубль. Помимо него, у победителей голами отметились Ник Пол и Понтус Хольмберг. Также в дебютном для себя матче НХЛ отметился ассистом россиянин Максим Грошев. Победный буллит в данной встрече в активе Гейджа Гонсалвеса.

У гостей шайбы забросили Юрай Слафковски (2+1), Ноа Добсон (1+1), а также российский форвард Иван Демидов (1+1). Отметим, в послематчевой серии буллитов россиянин не смог реализовать свою попытку.

Вратарь из России Андрей Василевский («Тампа») на льду не появился.

В следующей встрече «Тампа» встретится в гостях с «Анахайм Дакс» 1 января. «Монреаль» сыграет на выезде с «Флоридой Пантерз» 31 декабря.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
