Дубль Кучерова помог «Тампе» победить «Монреаль». У Демидова и Грошева — три очка

В ночь с 28 на 29 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» (Тампа, США) и закончилась победой хозяев льда в серии послематчевых буллитов со счётом 5:4.

Российский нападающий гостей Никита Кучеров оформил дубль. Помимо него, у победителей голами отметились Ник Пол и Понтус Хольмберг. Также в дебютном для себя матче НХЛ отметился ассистом россиянин Максим Грошев. Победный буллит в данной встрече в активе Гейджа Гонсалвеса.

У гостей шайбы забросили Юрай Слафковски (2+1), Ноа Добсон (1+1), а также российский форвард Иван Демидов (1+1). Отметим, в послематчевой серии буллитов россиянин не смог реализовать свою попытку.

Вратарь из России Андрей Василевский («Тампа») на льду не появился.

В следующей встрече «Тампа» встретится в гостях с «Анахайм Дакс» 1 января. «Монреаль» сыграет на выезде с «Флоридой Пантерз» 31 декабря.