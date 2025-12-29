Шабанов забил 18-й гол среди новичков «Айлендерс». Больше лишь у одного клуба в НХЛ
Поделиться
Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Шабанов отличился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (4:2). Таким образом, россиянин забросил 18-ю шайбу среди новичков «островитян» в текущем сезоне НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2025, понедельник. 01:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Марченко (Марчмент, Матейчук) – 08:09 1:1 Шабанов (Пажо, Дюклер) – 17:16 1:2 Хорват (Пулок) – 33:24 2:2 Проворов (Матейчук, Монахан) – 55:27 3:2 Марченко (Фантилли, Сиверсон) – 56:41 4:2 Силлинджер (Монахан) – 58:54
Как сообщает пресс-служба НХЛ, данный показатель является вторым лучшим результатом среди всех команд в текущем сезоне регулярки, уступая только «Монреаль Канадиенс» (21).
Напомним, 25-летний нападающий Максим Шабанов в межсезонье перешёл в «Айлендерс» из «Трактора». В текущем сезоне россиянин сыграл 27 матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков.
Материалы по теме
Сколько платят хоккеистам НХЛ:
Комментарии
- 29 декабря 2025
-
05:18
-
05:05
-
04:20
-
03:59
-
03:50
-
03:35
-
03:22
-
03:15
-
03:14
-
03:01
-
02:41
-
01:38
-
00:43
- 28 декабря 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:20
-
23:00
-
22:40
-
22:20
-
22:05
-
21:50
-
21:35
-
21:25
-
21:25
-
21:11
-
20:55
-
20:45
-
20:25
-
20:12
-
19:45
-
19:23
-
19:17
-
19:04
-
19:01