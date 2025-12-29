Скидки
Шабанов забил 18-й гол среди новичков «Айлендерс». Больше лишь у одного клуба в НХЛ

Комментарии

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Шабанов отличился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (4:2). Таким образом, россиянин забросил 18-ю шайбу среди новичков «островитян» в текущем сезоне НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2025, понедельник. 01:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Марченко (Марчмент, Матейчук) – 08:09     1:1 Шабанов (Пажо, Дюклер) – 17:16     1:2 Хорват (Пулок) – 33:24     2:2 Проворов (Матейчук, Монахан) – 55:27     3:2 Марченко (Фантилли, Сиверсон) – 56:41     4:2 Силлинджер (Монахан) – 58:54    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, данный показатель является вторым лучшим результатом среди всех команд в текущем сезоне регулярки, уступая только «Монреаль Канадиенс» (21).

Напомним, 25-летний нападающий Максим Шабанов в межсезонье перешёл в «Айлендерс» из «Трактора». В текущем сезоне россиянин сыграл 27 матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков.

Сколько платят хоккеистам НХЛ:

