Шабанов забил 18-й гол среди новичков «Айлендерс». Больше лишь у одного клуба в НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Шабанов отличился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (4:2). Таким образом, россиянин забросил 18-ю шайбу среди новичков «островитян» в текущем сезоне НХЛ.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, данный показатель является вторым лучшим результатом среди всех команд в текущем сезоне регулярки, уступая только «Монреаль Канадиенс» (21).

Напомним, 25-летний нападающий Максим Шабанов в межсезонье перешёл в «Айлендерс» из «Трактора». В текущем сезоне россиянин сыграл 27 матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков.

