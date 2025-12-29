Кирилл Марченко повторил достижение двух легенд «Коламбуса»

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко отметился двумя заброшенными шайбами в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Марченко записал на свой счёт 12-й матч в карьере с двумя и более голами и сравнялся с Заком Веренски, а также с Джеффом Сандерсоном по количеству подобных матчей. Это является седьмым результатом в истории франшизы.

Всего в текущем сезоне НХЛ на счету Кирилла 33 матча, в которых он забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. Отметим, россиянин отметился голами в двух матчах подряд.

