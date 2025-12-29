Скидки
Хоккей

Кучеров и Марченко названы первыми звёздами своих матчей в НХЛ

Комментарии

Нападающий Кирилл Марченко из «Коламбус Блю Джэкетс» и форвард «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров названы первыми звездами матчей дня в регулярном чемпионате НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2025, понедельник. 01:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Марченко (Марчмент, Матейчук) – 08:09     1:1 Шабанов (Пажо, Дюклер) – 17:16     1:2 Хорват (Пулок) – 33:24     2:2 Проворов (Матейчук, Монахан) – 55:27     3:2 Марченко (Фантилли, Сиверсон) – 56:41     4:2 Силлинджер (Монахан) – 58:54    
НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2025, понедельник. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 4
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Кучеров (Гонсалвес) – 22:28     2:0 Кучеров (Пойнт, Гонсалвес) – 32:11     3:0 Пол (Бьёркстранд, Грошев) – 34:49     3:1 Демидов (Слафковски, Добсон) – 41:06     4:1 Хольмберг (Бьёркстранд, Д'Астус) – 41:40     4:2 Слафковски (Капанен) – 49:16     4:3 Добсон (Кофилд, Мэтисон) – 52:17     4:4 Слафковски (Демидов, Хатсон) – 59:56     5:4 Гонсалвес – 65:00    

Нападающий «Коламбуса» Марченко стал первой звездой победной игры с «Нью‑Йорк Айлендерс» (4:2). В активе Марченко два гола. Второй звездой стал российский защитник «Коламбуса» Иван Проворов. В его активе одна заброшенная шайба. Третьей звездой назван вратарь «Блю Джэкетс» Джет Гривз, на счету которого 24 сейва.

Нападающий «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Кучеров признан лучшим игроком победной встречи с «Монреаль Канадиенс» (5:4 Б). Во встрече Кучеров оформил дубль. Второй звездой стал нападающий «Монреаля» Юрай Слафковски (2+1). Третьим НХЛ выбрала автора победного буллита Гейджа Гонсалвеша.

