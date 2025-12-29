Кучеров и Марченко названы первыми звёздами своих матчей в НХЛ

Нападающий Кирилл Марченко из «Коламбус Блю Джэкетс» и форвард «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров названы первыми звездами матчей дня в регулярном чемпионате НХЛ.

Нападающий «Коламбуса» Марченко стал первой звездой победной игры с «Нью‑Йорк Айлендерс» (4:2). В активе Марченко два гола. Второй звездой стал российский защитник «Коламбуса» Иван Проворов. В его активе одна заброшенная шайба. Третьей звездой назван вратарь «Блю Джэкетс» Джет Гривз, на счету которого 24 сейва.

Нападающий «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Кучеров признан лучшим игроком победной встречи с «Монреаль Канадиенс» (5:4 Б). Во встрече Кучеров оформил дубль. Второй звездой стал нападающий «Монреаля» Юрай Слафковски (2+1). Третьим НХЛ выбрала автора победного буллита Гейджа Гонсалвеша.

