Голевая передача Кросби помогла «Питтсбургу» обыграть «Чикаго» в НХЛ
В ночь с 28 на 29 декабря в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором местный «Чикаго Блэкхоукс» встретился с «Питтсбург Пингвинз». Игра закончилась победой гостей льда со счётом 7:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 7
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Манта (Сент-Айвани, Ши) – 01:38 0:2 Раст (Кросби, Летанг) – 07:19 0:3 Бразо (Манта, Новак) – 08:20 0:4 Раст (Ши, Лизотт) – 12:03 1:4 Фолиньо (Дак, Лафферти) – 30:50 1:5 Бразо (Киндел, Койвунен) – 32:20 (pp) 1:6 Бразо (Дьюар, Ши) – 33:17 2:6 Кайзер (Грин, Мёрфи) – 33:30 2:7 Аччари (Сент-Айвани, Лизотт) – 38:48 3:7 Бертуцци (Дикинсон) – 59:59
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Энтони Манта, Брайан Раст (дубль), Джастин Бразо (хет-трик), а также Ноэль Аччари. Сидни Кросби записал в свой актив результативную передачу.
У хозяев сегодня забивали Ник Фолиньо, Уайатт Кайзер и Тайлер Бертуцци.
«Питтсбург» поднялся на 13 место Востока с 41 очком. «Чикаго» идёт 15-м на Западе с 34 баллами.
