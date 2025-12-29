Голевая передача Кросби помогла «Питтсбургу» обыграть «Чикаго» в НХЛ

В ночь с 28 на 29 декабря в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором местный «Чикаго Блэкхоукс» встретился с «Питтсбург Пингвинз». Игра закончилась победой гостей льда со счётом 7:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Энтони Манта, Брайан Раст (дубль), Джастин Бразо (хет-трик), а также Ноэль Аччари. Сидни Кросби записал в свой актив результативную передачу.

У хозяев сегодня забивали Ник Фолиньо, Уайатт Кайзер и Тайлер Бертуцци.

«Питтсбург» поднялся на 13 место Востока с 41 очком. «Чикаго» идёт 15-м на Западе с 34 баллами.