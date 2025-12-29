Скидки
Все новости
Главная Хоккей Новости

Кучеров набрал 61 очко в матчах с «Монреалем». Больше очков он набирал лишь с 3 клубами

Российский нападающий Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс», благодаря чему улучшил свою статистику в играх с канадской командой.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2025, понедельник. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 4
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Кучеров (Гонсалвес) – 22:28     2:0 Кучеров (Пойнт, Гонсалвес) – 32:11     3:0 Пол (Бьёркстранд, Грошев) – 34:49     3:1 Демидов (Слафковски, Добсон) – 41:06     4:1 Хольмберг (Бьёркстранд, Д'Астус) – 41:40     4:2 Слафковски (Капанен) – 49:16     4:3 Добсон (Кофилд, Мэтисон) – 52:17     4:4 Слафковски (Демидов, Хатсон) – 59:56     5:4 Гонсалвес – 65:00    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кучеров набрал свое 61 (29+31) очко в карьере в регулярном чемпионате и плей-офф в 53 матчах с «Монреалем». Столько же очков он набрал в играх с «Торонто Мэйпл Лифс» (22+39). На это ему потребовалось 52 игры.

Больше же очков он набрал только во встречах с «Флоридой Пантерз» (28+51 в 61 игре), с «Детройт Ред Уингз» (26+40 в 53 играх) и с «Нью-Йорк Айлендерс» (17+45 52 играх).

Кучеров и Марченко названы первыми звёздами своих матчей в НХЛ

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:

