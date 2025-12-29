Кучеров набрал 61 очко в матчах с «Монреалем». Больше очков он набирал лишь с 3 клубами
Поделиться
Российский нападающий Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс», благодаря чему улучшил свою статистику в играх с канадской командой.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2025, понедельник. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 4
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Кучеров (Гонсалвес) – 22:28 2:0 Кучеров (Пойнт, Гонсалвес) – 32:11 3:0 Пол (Бьёркстранд, Грошев) – 34:49 3:1 Демидов (Слафковски, Добсон) – 41:06 4:1 Хольмберг (Бьёркстранд, Д'Астус) – 41:40 4:2 Слафковски (Капанен) – 49:16 4:3 Добсон (Кофилд, Мэтисон) – 52:17 4:4 Слафковски (Демидов, Хатсон) – 59:56 5:4 Гонсалвес – 65:00
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кучеров набрал свое 61 (29+31) очко в карьере в регулярном чемпионате и плей-офф в 53 матчах с «Монреалем». Столько же очков он набрал в играх с «Торонто Мэйпл Лифс» (22+39). На это ему потребовалось 52 игры.
Больше же очков он набрал только во встречах с «Флоридой Пантерз» (28+51 в 61 игре), с «Детройт Ред Уингз» (26+40 в 53 играх) и с «Нью-Йорк Айлендерс» (17+45 52 играх).
Материалы по теме
Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:
Комментарии
- 29 декабря 2025
-
07:06
-
06:58
-
06:49
-
06:37
-
06:06
-
05:56
-
05:41
-
05:18
-
05:05
-
04:20
-
03:59
-
03:50
-
03:35
-
03:22
-
03:15
-
03:14
-
03:01
-
02:41
-
01:38
-
00:43
- 28 декабря 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:20
-
23:00
-
22:40
-
22:20
-
22:05
-
21:50
-
21:35
-
21:25
-
21:25
-
21:11
-
20:55
-
20:45