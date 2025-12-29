Кучеров набрал 61 очко в матчах с «Монреалем». Больше очков он набирал лишь с 3 клубами

Российский нападающий Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс», благодаря чему улучшил свою статистику в играх с канадской командой.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кучеров набрал свое 61 (29+31) очко в карьере в регулярном чемпионате и плей-офф в 53 матчах с «Монреалем». Столько же очков он набрал в играх с «Торонто Мэйпл Лифс» (22+39). На это ему потребовалось 52 игры.

Больше же очков он набрал только во встречах с «Флоридой Пантерз» (28+51 в 61 игре), с «Детройт Ред Уингз» (26+40 в 53 играх) и с «Нью-Йорк Айлендерс» (17+45 52 играх).

