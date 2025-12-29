Кросби вышел на 7-е место среди всех игроков по необычному показателю в истории НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отдал результативную передачу в первом периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» (7:3). Тем самым канадец упрочил своё положение в списке лучших ассистентов в истории североамериканской лиги.

Данный ассист стал для 38-летнего Кросби 665-м за карьеру в НХЛ, если учитывать только первые передачи на гол. Благодаря этому Сидни обошёл Адама Оутса (665) в списке лучших ассистентов лиги всех времён, если учитывать лишь передачи под заброшенную шайбу. Теперь звёздный канадец располагается на седьмой строчке по этому показателю в истории.

В нынешнем сезоне Кросби принял участие в 37 матчах, в которых записал в свой актив 20 голов и 19 результативных передач.

