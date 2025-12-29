Скидки
Кросби вышел на 7-е место среди всех игроков по необычному показателю в истории НХЛ

Кросби вышел на 7-е место среди всех игроков по необычному показателю в истории НХЛ
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отдал результативную передачу в первом периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» (7:3). Тем самым канадец упрочил своё положение в списке лучших ассистентов в истории североамериканской лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 7
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Манта (Сент-Айвани, Ши) – 01:38     0:2 Раст (Кросби, Летанг) – 07:19     0:3 Бразо (Манта, Новак) – 08:20     0:4 Раст (Ши, Лизотт) – 12:03     1:4 Фолиньо (Дак, Лафферти) – 30:50     1:5 Бразо (Киндел, Койвунен) – 32:20 (pp)     1:6 Бразо (Дьюар, Ши) – 33:17     2:6 Кайзер (Грин, Мёрфи) – 33:30     2:7 Аччари (Сент-Айвани, Лизотт) – 38:48     3:7 Бертуцци (Дикинсон) – 59:59    

Данный ассист стал для 38-летнего Кросби 665-м за карьеру в НХЛ, если учитывать только первые передачи на гол. Благодаря этому Сидни обошёл Адама Оутса (665) в списке лучших ассистентов лиги всех времён, если учитывать лишь передачи под заброшенную шайбу. Теперь звёздный канадец располагается на седьмой строчке по этому показателю в истории.

В нынешнем сезоне Кросби принял участие в 37 матчах, в которых записал в свой актив 20 голов и 19 результативных передач.

Голевая передача Кросби помогла «Питтсбургу» обыграть «Чикаго» в НХЛ

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:

