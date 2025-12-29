Сидни Кросби догнал Горди Хоу в списке лучших бомбардиров в выездных играх НХЛ
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отдал результативную передачу в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» (7:3). Тем самым канадец упрочил своё положение в списке лучших бомбардиров в гостевых встречах в истории североамериканской лиги.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 7
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Манта (Сент-Айвани, Ши) – 01:38 0:2 Раст (Кросби, Летанг) – 07:19 0:3 Бразо (Манта, Новак) – 08:20 0:4 Раст (Ши, Лизотт) – 12:03 1:4 Фолиньо (Дак, Лафферти) – 30:50 1:5 Бразо (Киндел, Койвунен) – 32:20 (pp) 1:6 Бразо (Дьюар, Ши) – 33:17 2:6 Кайзер (Грин, Мёрфи) – 33:30 2:7 Аччари (Сент-Айвани, Лизотт) – 38:48 3:7 Бертуцци (Дикинсон) – 59:59
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кросби набрал 778-е очко в выездных матчах за свою карьеру и сравнялся с Горди Хоу по этому показателю. Теперь канадец занимает девятое место в истории НХЛ.
В нынешнем сезоне Кросби принял участие в 37 матчах, в которых записал в свой актив 20 голов и 19 результативных передач.
