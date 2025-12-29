Сидни Кросби догнал Горди Хоу в списке лучших бомбардиров в выездных играх НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отдал результативную передачу в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» (7:3). Тем самым канадец упрочил своё положение в списке лучших бомбардиров в гостевых встречах в истории североамериканской лиги.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кросби набрал 778-е очко в выездных матчах за свою карьеру и сравнялся с Горди Хоу по этому показателю. Теперь канадец занимает девятое место в истории НХЛ.

В нынешнем сезоне Кросби принял участие в 37 матчах, в которых записал в свой актив 20 голов и 19 результативных передач.

