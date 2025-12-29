Передача Гребёнкина не помогла «Филадельфии» победить «Сиэтл». У Мичкова — «-2»

В ночь с 22 на 23 декабря мск на льду арены «Клаймэт Пледж-Арена» в Сиэтле (США, штат Вашингтон) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сиэтл Кракен» и «Филадельфия Флайерз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.
Российский нападающий «Филадельфии» Никита Гребёнкин отдал результативный пас на единственный гол «Флайерз» в матче, который забил Карл Грундстрём. Его одноклубник Матвей Мичков не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности «-2».
В составе победителей голами отличились Джордан Эберле, Чандлер Стивенсон (1+1) и Ээли Толванен (2+1).
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
