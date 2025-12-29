Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сиэтл Кракен — Филадельфия Флайерз, результат матча 29 декабря 2025, счет 4:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Передача Гребёнкина не помогла «Филадельфии» победить «Сиэтл». У Мичкова — «-2»
Комментарии

В ночь с 22 на 23 декабря мск на льду арены «Клаймэт Пледж-Арена» в Сиэтле (США, штат Вашингтон) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сиэтл Кракен» и «Филадельфия Флайерз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 декабря 2025, вторник. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Гребёнкин (Андре, Аболс) – 33:13     2:0 Грундстрём (Гребёнкин, Аболс) – 45:58     3:0 Дворак (Зеграс, Конечны) – 47:49     3:1 Сассон (Гарланд, Майерс) – 53:05     4:1 Типпетт (Йорк) – 55:35     5:1 Мичков (Кейтс) – 58:49     5:2 О'Коннор (Буйум, Петтерссон) – 59:43    

Российский нападающий «Филадельфии» Никита Гребёнкин отдал результативный пас на единственный гол «Флайерз» в матче, который забил Карл Грундстрём. Его одноклубник Матвей Мичков не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности «-2».

В составе победителей голами отличились Джордан Эберле, Чандлер Стивенсон (1+1) и Ээли Толванен (2+1).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Сидни Кросби догнал Горди Хоу в списке лучших бомбардиров в выездных играх НХЛ

Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android