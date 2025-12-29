Скидки
Кирилл Марченко отреагировал на победу «Коламбуса» над «Айлендерс»

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко прокомментировал победу своего клуба в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс».

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2025, понедельник. 01:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Марченко (Марчмент, Матейчук) – 08:09     1:1 Шабанов (Пажо, Дюклер) – 17:16     1:2 Хорват (Пулок) – 33:24     2:2 Проворов (Матейчук, Монахан) – 55:27     3:2 Марченко (Фантилли, Сиверсон) – 56:41     4:2 Силлинджер (Монахан) – 58:54    

«Мы понимали, что «Монреаль» действует в очень энергичном стиле, из-за чего к третьему периоду команда немного теряет темп. Мы старались выложиться по максимуму и сделать всё возможное. Приятно, что нам удаётся забрасывать шайбы в концовках матчей. В целом мы просто ищем свою игру и стараемся поддерживать друг друга на льду», — приводит слова Марченко пресс-служба НХЛ.

Напомним, «Коламбус» выиграл матч со счётом 4:2.

