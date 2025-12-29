Кирилл Марченко отреагировал на победу «Коламбуса» над «Айлендерс»

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко прокомментировал победу своего клуба в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Мы понимали, что «Монреаль» действует в очень энергичном стиле, из-за чего к третьему периоду команда немного теряет темп. Мы старались выложиться по максимуму и сделать всё возможное. Приятно, что нам удаётся забрасывать шайбы в концовках матчей. В целом мы просто ищем свою игру и стараемся поддерживать друг друга на льду», — приводит слова Марченко пресс-служба НХЛ.

Напомним, «Коламбус» выиграл матч со счётом 4:2.

Овечкина облили пивом в раздевалке в честь 900-й шайбы в НХЛ