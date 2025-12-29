Скидки
Иван Демидов увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков

Иван Демидов увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков
Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:5 Б). Этот гол позволил Ивану упрочить своё положение в бомбардирской гонке новичков текущего сезона НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2025, понедельник. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 4
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Кучеров (Гонсалвес) – 22:28     2:0 Кучеров (Пойнт, Гонсалвес) – 32:11     3:0 Пол (Бьёркстранд, Грошев) – 34:49     3:1 Демидов (Слафковски, Добсон) – 41:06     4:1 Хольмберг (Бьёркстранд, Д'Астус) – 41:40     4:2 Слафковски (Капанен) – 49:16     4:3 Добсон (Кофилд, Мэтисон) – 52:17     4:4 Слафковски (Демидов, Хатсон) – 59:56     5:4 Гонсалвес – 65:00    

Демидов продолжает возглавлять гонку бомбардиров среди новичков североамериканской лиги. Теперь в активе Ивана 32 (10+22) очка, у идущего на втором месте форварда «Анахайм Дакс» Беккетта Сеннеке 29 (11+18) очков.

На третьем месте с 24 (9+15) очками в 39 матчах находится защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер.

Дубль Кучерова помог «Тампе» победить «Монреаль». У Демидова и Грошева — три очка

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:

