Результаты матчей НХЛ на 29 декабря 2025 года

В ночь на 29 декабря прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 29 декабря 2025 года:

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Монреаль Канадиенс» — 5:4 Б;
«Коламбус Блю Джекетс» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:2;
«Детройт Ред Уингз» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:2 ОТ;
«Чиаго Блэкхоукс» – «Питтсбург Пингвинз» — 3:7;
«Сиэтл Кракен» – «Филадельфия Флайерз» — 4:1.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 63 очком после 37 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 49 очков после 37 встреч.

